Fatal: murió en un choque y vuelco en cercanías a Mar del Plata

14 marzo, 2026 3.949

Este viernes nuevamente la ruta 88 fue noticia, al conocerse que producto de una colisión entre un Renault Clío y una Toyota Hilux, el conductor del auto falleció de manera instantánea por el fuerte impacto. El incidente ocurrió en el kilómetro 9 y medio en cercanías de Batán.

Medios marplatenses indican que la tragedia vial ocurrió poco después de las 10.30, cuando por cuestiones a investigar, se produce el choque y vuelco del Clío, a bordo del cual iba un hombre de 57 años, identificado como Fabio Fernández.

Conocida la noticia, arribó una ambulancia y una dotación de bomberos para prestar ayuda en la emergencia, pero al retirar el cuerpo de Fernández, se comprobó su fallecimiento.

El conductor de la Hilux, resultó ileso.

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