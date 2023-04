Femicidio de Fabiana Suita: San Román “culpable por unanimidad”

5 abril, 2023

La fiscal Natalia Ramos habló con LU 24 sobre la audiencia realizada en los tribunales bahienses, en la que el Jurado encontró culpable a Carlos Fabián San Román “en un veredicto por unanimidad, por el delito de femicidio doblemente agravado, por ser la pareja y en el marco de Violencia de Género.

Ramos dijo a LU 24 que “la verdad es que fue una causa larga, hace cinco años la familia hace casi cinco años que estaba esperando una respuesta por parte de la Justicia, la verdad fue muy duro venir con la familia a Bahía Blanca, y no puedo decir que es una alegría porque estas causas no generan eso, pero sí generan una tranquilidad, hacia nosotros por el trabajo realizado y a la familia porque se terminaría al menos esta parte de esta instancia de lo judicial”.

Para dictaminar la pena, Ramos dijo que “en principio se va a hacer una audiencia de acá a 30 días, pero el delito tiene la pena más alta del Código Penal, que es la prisión perpetua; la fecha la va a definir el Juez, no sé cuándo sería; estamos volviendo a Tres Arroyos y en el transcurso de la semana próxima se fijara la fecha para la audiencia de cesura del juicio, en la que la fiscal pide la pena la defensa manifestará lo suyo y luego tiene cinco días para resolverlo”.

Volver