Femicidio en Necochea: la hermana de Débora reafirmó la tóxica relación

12 noviembre, 2025 35

Natalia Bulacio, hermana de Débora, la mujer desaparecida y luego asesinada por su pareja en Necochea, confirmó que “ con Ángel (Gutiérrez-detenido como presunto autor del caso) tenían una relación tóxica. Se peleaban a menudo y volvían a estar juntos”.

Según cita ecosdiarios.com.ar, la mujer reconoció que “teníamos información de que este individuo (por el femicida) contaba con una denuncia formal por violencia de género radicada por otra mujer de Villa Cacique-Barker”.

Natalia afirmó que “yo no tuve vínculos con él, pero nos enteramos de las peleas que tuvo con mi hermana y en la casa de nuestros padres también se conoció esa situación”.

Las expresiones de la hermana de la víctima se asocian al audio que envió la propia Débora Bulacio Del Valle a su hija Tania, quien estudia la carrera de Arquitectura en La Plata.

Manifestó en ese mensaje que “no la estaba pasando bien en Necochea”, como consecuencia de acciones violentas de parte de Gutiérrez durante la estadía que ambos mantuvieron en el camping.

Natalia Bulacio se hallaba acompañada por su otra hermana, Yanina, ambas agentes del Servicio Penitenciario Bonaerense, y cumplen funciones en la Unidad Penal 37 en Villa Cacique-Barker. A ambas las contuvo la tía de ellas que reside en Necochea, Susana Fernández, quien estuvo en forma permanente durante todas las diligencias desarrolladas en la mañana y tarde del martes.

La autopsia reveló ahorcamiento

El informe preliminar de la autopsia a Débora Bulacio Del Valle reveló que fue ahorcada por su pareja, Ángel Andrés Gutiérrez, tras una pelea entre ambos.

Asimismo, el cuerpo también presentaba golpes y laceraciones, lo que indicaría que fue golpeada por Gutiérrez antes de ser asesinada.

La autopsia fue realizada por el Dr. Fabio Gabriele, quien elevó el informe a la Fiscalía a cargo de Walter Pierrestegui, que la incluyó en el expediente judicial.

