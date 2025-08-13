Fentanilo: García Furfaro, mencionado en la causa, por TN

Este miércoles, en un informe vinculado al fentanilo contaminado, se mencionaron en el canal Todo Noticias, declaraciones de Ariel Fernando García Furfaro, quien ocupara un cargo gerencial en Cereales 3 arroyos, la firma que se fuera de nuestra ciudad a la planta de Pilar que quebró en marzo de este año, vinculado a la investigación que lleva adelante el Juez Federal de La Plata, Ernesto Kreplak.

LU 24 anticipó, el 10 de julio de este año, la relación con la causa investigada, y daba cuenta que el magistrado había dispuesto la inhibición general de bienes de 31 personas, entre las que se encontraba García Furfaro, sus dos hermanos, su madre, su abuela, quienes ostentaron el cargo de presidentes de HLB Pharma Group S.A

