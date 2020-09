Fernández era Testigo de Jehová y la familia no permitió transfusión de sangre

10 septiembre, 2020 Leido: 3455

La familia de Carlos Fernández, el hombre asesinado hoy en Tres Arroyos no permitió que le hicieran una transfusión de sangre, dado que profesan la religión Testigos de Jehová, la que no acepta esas prácticas.

Por otro lado, su hija renegó que la ambulancia “tardó mucho” en llegar al pedido de auxilio. Desde la Dirección del Hospital y la Secretaría de Salud, están verificando esa situación, rastreando el momento de la llamada y la hora en que vuelven al nosocomio con el hombre herido.

Entre el suceso y la intervención quirúrgica, Fernández perdió más de dos litros de sangre, por lo que ameritaba una transfusión urgente, lo que la familia no permitió por cuestiones de religión.

Finalmente, luego del medio día, a pesar de estar con respiración asistida en la sala de Terapia Intensiva, el hombre finalmente murió.

Por qué no a las transfusiones

Los testigos de Jehová saben que la transfusión de sangre es un tema de provoca incomprensión en la sociedad. Por ello es una de las explicaciones a las que más espacio le dedica en su página web.

“Es debido a razones religiosas, más bien que médicas. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento nos mandan abstenernos de la sangre. Además, para Dios, la sangre representa la vida. Así que los testigos obedecemos el mandato bíblico de abstenernos de la sangre por respeto a Dios, quien nos dio la vida. Hay razones médicas contundentes para rechazar las transfusiones de sangre. No obstante, la razón principal por la que Dios nos dice que debemos abstenernos de ella es porque esta representa algo sagrado para él”, explican.

Volver