Fernando Gray y la interna del PJ: “Pretendo una renovación total en mi partido”

30 octubre, 2024

El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray participó del simposio de la CARBAP y en un aparte dio declaraciones a la prensa, manifestándose en contra de la convocatoria a internas en el Partido Justicialista, y sostuvo que “no es el mejor momento para hacerla, y si la van a hacer hay que depurar los padrones, hay gente fallecida gente que se afilio y no está, por lo que creo que no están dadas las condiciones para ser un partido moderno”.

La pelea con La Cámpora: “esa organización no trabajó nunca”

Dijo que “no estoy de acuerdo con La Cámpora, creo en la cultura del trabajo, no tengo nada personal pero no tengo nada que ver con el modelo de país que quieren, hay que trabajar toda nuestra vida; mi papá se murió trabajando, y esa organización no trabajó nunca”.

“Para ser candidato hay que tener buenos antecedentes”

Para ser candidato o candidata uno tiene que tener buenos antecedentes, y el primer requisito es tener condiciones, es algo serio, parece mentira que tenga que pensarlo: tiene que haber boleta única en la Provincia, como se hace para los cargos nacionales, es un cambio que queremos hacer y yo estoy pidiendo una renovación total en m i partido, tiene que haberla y tiene que cambiar”.

