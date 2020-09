“Festejos clandestinos”: informe policial sobre intervenciones en Claromecó

En un informe de prensa difundido por la Estación Policial Segunda, en relación al operativo “Saturación” de control vehicular y prevención de Covid – 19 desarrollado por la “Semana de la Primavera”, se dieron a conocer dos intervenciones de uniformados en Claromecó ante la realización de reuniones sociales y festejos no permitidos. Además, se reportó sobre la aprehensión de un menor de edad.

Se explicó que “al advertirse mediante redes sociales la autoconvocatoria de gran cantidad de jóvenes, quienes se harían presentes en la localidad de Claromecó a los fines de llevar a cabo festejos de la Semana de la Primavera, esta seccional, en forma conjunta con la Jefatura Comunal Tres Arroyos, Secretaría de Seguridad, Delegado del Ente Descentralizado local y personal de Inspección General de Claromecó, se llevó cabo una reunión de trabajo a los fines de implementar un nuevo plan de seguridad a los fines de evitar las reuniones no permitidas, según lo establecido en DNU incumplimiento del ASPO, conforme a protocolos COVID- 19”. En ese sentido, se precisa que “se acordó volcar 5 móviles policiales, 1 móvil de Inspección General y 1 cuatriciclo de personal de Tránsito, los que efectuaron un patrullaje intensivo por toda la villa balnearia de Claromecó desalentando la organización de las reuniones sociales no permitidas”.

Resultados

Como resultados del trabajo desarrollado, se indica:

Fecha 25/9, 18:15 hs. se labró infracción al Art. 92 C.C.M. por llevarse a cabo reunión social no permitida con la presencia de más de 20 jóvenes (menores) en domicilio de Barrio Los Troncos Dunamar.

Fecha 26/9, 3:30 hs. Personal policial, junto al de Tránsito local, constató la realización de una Fiesta Clandestina con la participación de aproximadamente 40 jóvenes, en zona médanos, a 2km. En dirección a Reta, labrándose infracción a los artículos 205 y 239 a los ciudadanos Guido Ferrari, (19) y Tobías Sandoval Lemme (18), con injerencia del Juzgado Federal de Necochea.

Menor aprehendido

El día 25 de este mes se llevó a cabo la aprehensión de un joven masculino (16 años) en calle 5 y 22 de Claromecó quien portaba en su mochila un criquet carrito de 3t, el cual abandonó al advertir la presencia policial. Fue restituido a sus padres.

Agradecimiento

Por último, en el parte policial, “se agradece la colaboración de todos los vecinos, quienes al advertir la posibilidad de reuniones en casas particulares daban inmediato conocimiento al personal policial. La distribución y cantidad de personal volcado a las recorridas permitió desalentar todas las juntadas e identificación de todo vehículo y persona que circulaba en horas de la noche y madrugada. Participó personal de Secretaría de Seguridad; Puesto de Vigilancia S.F. Bellocq; Puesto Avanzada Lin Calel; Subestación Policial Orense; Puesto de Avanzada Balneario Orense; E.P.C.S Tres Arroyos Primera; Jefatura Comunal Ts. As. y personal de Inspección General local.

