Final feliz: Recuperan las dos bicicletas robadas a menores en calle Alvarado

3 diciembre, 2025 0

El lunes, alrededor de las 16 horas, fueron robadas dos bicicletas pertenecientes a dos niños de 10 años, en calle Alvarado al 715. Se trataba de una MB Top Mega Regan, rodado 29, talle S, color negro con gris y rojo; y una Gribon Sherwood, rodado 26, talle XS, color negro con rojo y blanco.

Sus familiares se habían comunicado con LU24 para solicitar la colaboración de la comunidad a fin de recuperarlas.

Finalmente, en horas del mediodía de este miércoles, personal policial logró secuestrar ambos rodados. De manera espontánea —y en un gesto que fue destacado por las autoridades— familiares de los presuntos autores, tres menores de edad se presentaron en la dependencia policial y realizaron la entrega voluntaria de las bicicletas.

Desde allí se mantuvo comunicación con la UFIJRPJ N.º 4 del Departamento Judicial local, que dispuso la notificación de formación de causa para los involucrados y la restitución de las bicicletas a sus legítimos propietarios.

Volver