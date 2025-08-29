Finalmente, Sagardoy murió por inhalación de monóxido de carbono

29 agosto, 2025 2.191

El resultado de la autopsia practicada sobre el cuerpo de Guillermo Sagardoy arrojó como resultado que la causa de su fallecimiento se produjo por haber respirado monóxido de carbono.

En un principio se había descartado, ya que los peritos realizaron las mediciones luego que se ventilara el ambiente.

Recordamos que el lamentable suceso ocurrió en la mañana de este jueves, cuando Sagardoy, de 45 años, fue hallado sin vida en su domicilio de Domingo Vázquez y Lamadrid.



Volver