Fiscal Ramos: “Prácticamente la investigación está finalizada, resta la declaración de la víctima”

13 julio, 2021 Leido: 717

La Fiscal Natalia Ramos, titular de la UFIJ Nº 6, dio detalles a LU 24 sobre el hecho de violencia de género que sufrió Marta Tamalino, en la noche de este lunes. “En el día de ayer tuvimos noticias de este trágico hecho, la mujer está fuera de peligro pero continúa internada porque tenía varios golpes en la cabeza”, dijo.

Las agresiones las propinó su pareja Franco Jofré de 31 años, quien luego de la golpiza y ataques con un cuchillo, se suicidó en un dúplex de Sargento Cabral al 1040.



Ramos aseguró que a partir del hecho “se inicia una investigación donde se toman distintas declaraciones, como a vecinos y a la hija de la mujer, que estaba en la casa de ella”.

Según la Fiscal, el episodio inició cuando “la mujer agredida le informa a la hija que va a la casa de su pareja, y al rato vuelve con estas heridas”, y agregó que “prácticamente la investigación está finalizada, pero todavía resta la declaración completa de la víctima, debido a que no estaba en una buena situación psicológica para hacer un relato detallado”.

“La mujer fue agredida en la casa de su pareja”, y estando herida, caminó hacía “su casa, en donde estaba su hija, y desde ahí llamaron a la policía y a la ambulancia”, sostuvo.

“Cuando la policía va a la casa del agresor se encuentran con la persona ya fallecida”, informó.

“En principio la declaración que hizo la víctima fue muy corta, pero por lo que tenemos entendido, a través de haber hablado con familiares, si era una relación conflictiva. No sorprendió a los allegados esta situación, de hecho, la misma señora dice ‘voy a darle un beso al tóxico y vuelvo’, hasta ella sabía que no era un relación sana”, comentó.

Ramos, manifestó que este tipo de investigación son habituales, debido a que no es raro que “la victima esté aceptando este tipo de relación, incluso hasta defendiéndolo y justificándolo. No es extraño, es más habitual de lo que uno puede imaginar”.

A su vez, aclaró que “trabajar en esta temática implica la compresión de la situación, no es lo mismo ver la relación desde afuera. Es un proceso, hay gente que lo puede resolver más rápido y más fácil, y otra no tanto”.

En cuanto a los testigos, y su importancia mencionó que “hubo un vecino que escucho los gritos, pero nadie vio nada”.

Por otra lado, informó que la agresión se produjo “afuera, no dentro del domicilio, sino en la vereda. No hubo testigo presenciales pero la hija ve cuando la víctima vuelve a la casa”.

“Cuando la mujer vuelve a la casa de la hija, rápidamente se llamó a la policía y a la ambulancia, y minutos después se da cuenta del fallecimiento del victimario”, detalló.

El aumento de casos de violencia de género por la pandemia

La pandemia de coronavirus, que atraviesa el país y el mundo entero, puso en agenda las problemáticas de violencia que se generan ante el encierro y la convivencia constante con los agresores, en este sentido, Ramos manifestó que “el estar todo el tiempo con la persona en una relación tóxica dentro de un domicilio, ha aumentado las relaciones de violencia aunque no se reflejan en las denuncias, seguramente, las situaciones de violencia han aumentado”.

“En otros años este tipo de casos habría terminado con dos personas fallecidas”, dijo.

Ante la reiteración de casos de violencia de género y si divulgación, la Fiscal cree que “vamos por el camino correcto de la educación y la prevención. Las personas que cometen este tipo de actos deben cumplir con una pena, para así darse cuenta de que lo que hicieron no está bien y poder recapacitar”.

“Espero que en algún momento dejemos de hablar de violencia de género y pasemos a hablar de otras cosas”, agregó.

La Fiscalía

“De tener cuatro Fiscales pasamos a ser dos, estamos en la mitad de los Fiscales. La Fiscalía Nº 6 está siempre de turno, y 10 días del mes estoy con la UFIJ Nº 13. El Doctor Lopazzo le toca 20 días al mes”, informó.

“Hay mucho trabajo, pero es lo que nos toca en estos momentos, atentos a la licencia médica que tiene el Fiscal Carlos Facundo Lemble, y a la vacancia que no se está cubriendo”, aseveró.

“Las dos Fiscalías que están siendo subrogadas siguen trabajando, por ejemplo la Fiscalía Nº 6 no tiene instructores, una de las abogadas tiene Covid-19 y la otra está de vacaciones. También tenemos esa problemática, no es que me esté quejando, pero es así. Trabajo, hay mucho”, concluyó.

