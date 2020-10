“Fone” Segovia también fue víctima de estafa: le vaciaron la cuenta y pidieron adelanto de su sueldo

30 octubre, 2020 Leido: 583

El docente y entrenador de fútbol Fernando “Fone” Segovia resultó ser otra víctima de una estafa, tras recibir una llamada de alguien que mencionó trabajar para el Banco Provincia. Le vaciaron la cuenta bancaria y además solicitaron un adelanto del próximo sueldo.

En diálogo con LU 24 relató que “me llega un llamado de 011, identificado como Mariano Provincia, al número lo tengo guardado y está en investigación”. “Nos ofrece solucionar un problema que teníamos con el home banking para hacer un trámite. Es increíble pero te van llevando y cometieron una estafa que me vaciaron toda la cuenta e hicieron un adelanto del sueldo del mes que viene”, agregó. También indicó que tenían todos sus datos.

“Lo que pasa es que estamos ocupados y en nuestra cabeza está solo en trabajar. Yo soy docente de escuela y la verdad no tenía conocimiento de que se podía pedir un adelanto de sueldo. Depositaron plata en mi cuenta, la sacaron. Y a la noche me llegue un mail del Banco Provincia con un aviso de que habían realizado una trasferencia y ahí me di cuenta de la estafa. Igual la transferencia fue mayor al que yo tenía, eso no me lo puedo explicar”, sostuvo.

Segovia confirmó que realizó la denuncia policial y se mostró agradecido por la atención, al igual que con la Fiscalía y el banco pero “solución ninguna”, lamentó.

“El WhatsApp del que me llaman está activo, no puedo creer que no puedan agarrarlos”, expresó.

“Lamentablemente nosotros somos un poco los que cometemos el error de facilitar el número de usuario y ellos desde ahí cometieron la estafa. Yo creería que el banco también tendría que tener algún arma” para contrarrestar lo que sucede, según consideró.

“Tengan mucho cuidado”

“Fone” hizo hincapié en que hay que concientizar a toda la población: “es todo mentira lo que te puedan ofrecer por teléfono: sorteos, que te ganaste un premio, que vas a cobra el IFE. Tengan mucho cuidado. Me duele en el alma ver cómo le hacen esto a los adultos mayores y como están jodiendo al laburante”.

Agradecido por las muestras de cariño

“Es un año para el olvido pero también de experiencia, te sirve ver para ver a quién tenés al lado y realmente estoy gratamente sorprendido por todos los llamados y las muestras de cariño efectuadas hacia mí y mi señora, no puedo dejar de agradecer a cada uno de ellos todo lo que se han movido, especialmente a los papás y mamás de la escuelita de fútbol del Club Huracán, donde trabajo, que hicieron una movida terrible y a mis compañeros de la Escuela 56 que también se solidarizaron con nosotros”.

“No quiero que le pase a nadie más, miremos hacia adelante. Estamos fuertes y bien. Del dinero seguramente te recuperas, el mal momento lo vas a pasar. No les den los datos a nadie”, solicitó.

Por último, dejó un mensaje para que se tome conciencia: “cuidémonos que vamos a salir adelante, va a estar todo bien y tengamos empatía hacia el otro. Yo tengo todos mis emprendimientos cerrados: el gimnasio, el fútbol 5 y el pelotero, pero vamos a salir adelante”.

