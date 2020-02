Forzaron la puerta de un auto estacionado y robaron elementos

25 febrero, 2020

Desconocidos forzaron la puerta de un vehículo en la madrugada del lunes último y sustrajeron un estéreo, elementos de la guantera, un GPS y una agenda. El damnificado pide que quien encuentre esto último la devuelva, ya que en su interior había documentación importante por cuestiones de salud.

Abel Allan, indicó a LU 24 que el auto se encontraba estacionado en Sáenz Peña al 900: “forzaron la puerta, arrancaron el estéreo y elementos de la guantera entre ellos un gps, pero lo que más me interesa es recuperar la agenda azul porque estaban los recetarios de suma importancia de medicamentos para la abuela y si no los recupero hasta dentro tres meses no me dan más recetarios”.

