FRA PAL: Tras persecución frustran un robo en un campo de Coronel Pringles

8 agosto, 2025 0

La Policía Rural de Coronel Pringles, con el alerta y los datos aportados por un empleado rural, frustró el robo en un campo de Fra-Pal.

Un hombre de 65 años y una mujer de 19 fueron detenidos en la madrugada del jueves en la Ruta 72 luego de pretender cometer un ilícito cortando la energía eléctrica y violentando una ventana de la vivienda de un establecimiento rural en el partido de Coronel Pringles.

El accionar quedó grabado en las cámaras de seguridad de la casa, y el propietario se percató de la situación, dando inmediato aviso a la policía, que pudo intervenir rápidamente en el hecho.

