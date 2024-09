Fraudes telefónicos: Alertan por llamados con característica local

Muchos vecinos de Tres Arroyos se comunicaron con LU 24 para advertir a la comunidad que recibieron llamados desde números con característica local (2983) que podrían terminar en un robo o estafa.

“Uno le puede pedir a la compañía telefónica de dónde quiere asignar el número, generalmente los ciberdelincuentes hacen eso”, dijo a LU 24 el secretario de Seguridad, Juan Apolonio.

“Como los números de Córdoba (0351) o Buenos Aires (011) están “quemados” en esta zona, buscan teléfonos del interior para generar confianza como puede ser el 2262 (Necochea) o 291 (Bahía Blanca)”, añadió.

El funcionario recomendó certificar si el número del que llaman merece la confianza para atender.

“Días pasados, en Claromecó, le hackearon el WhatsApp a una persona conocida. Lo que pasa es que, dependiendo de la actividad comercial que uno tenga, debe atender a todos porque puede ser un potencial cliente”, indicó.

Finalmente, aconsejó denunciar los números sospechosos para poder identificar los llamados como “posible fraude”.

El testimonio de un damnificado

Walter es uno de los damnificados. Le hackearon el número de WhatsApp 2983-648851, pusieron como imagen un logo del Ministerio de Salud de la República Argentina y lo están utilizando para efectuar llamadas. “No sabía que estaba pasando esto, pensé que era solo por WhatsApp”, manifestó a LU 24.

“Anoche me llamaron dos veces, personas que no conocía, preguntando si yo había llamado, pero no. Ahora, sabiendo esto, voy a tener que dar de baja la línea”, expresó al alertar públicamente sobre la situación.

