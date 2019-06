Fue a pescar y le secuestraron el auto: “tanta mala suerte tenemos que vienen estos milicos de m….”, dijo

Esta tarde en cercanías al arroyo de Barrow, el vecino Diego Ponce fue a pescar junto a su pareja, su hija y su cuñado, cuando un móvil del CPR (Comando de Patrulla Rural) le secuestró el auto por falta de seguro y licencia de conducir. Esto ocurrió alrededor de las 16 horas.

El automóvil en cuestión era un Ford Escort. Ponce habló con LU 24 y contó cómo se dieron los hechos, dijo que le faltaron el respeto y que él no era la persona que estaba manejando: “yo ya había juntado las cosas y tenía todo listo para irme. Tenía los documentos, la tarjeta verde del auto, el papel del seguro estaba en casa. La bronca que uno tiene es que le faltan el respeto a todo el mundo, no sé si decir lo que me dijeron pero bueno”, sostuvo en primera instancia.



“Le gritaron a mi señora, a mi cuñado, a mí, me dijeron a ver si yo había ido “de cojudo”, fui a pescar con mi familia. Nos secuestraron el auto por ir a pescar a un arroyo, me hacían una multa a mí, yo estaba sentado en la parte de adelante del auto”, indicó, al tiempo que agregó que “me hicieron la boleta a nombre mío y tampoco me dijeron nada, yo tampoco tengo carné. La infracción es por falta de seguro y por no tener carné, la carpeta estaba acá y yo no estaba manejando, estaba manejando mi cuñado que tiene la licencia. El auto estaba parado”.

“Nos querían dejar en el puente del arroyo de Barrow, nos trajeron hasta nuestra casa en Tres Arroyos finalmente. Ni si quiera podes ir a pescar con tu familia que te sacan el auto, se sacan todo. La multa la tengo yo que no tengo carné, no estaba conduciendo, estaba sentado adentro del auto. Mi cuñado justo no estaba y me sacaron el auto a mí, no me dieron tiempo a decir nada tampoco”, sostuvo Ponce, mientras que finalizó diciendo que “no soy de salir casi nunca con mi familia, una vez que nos ponemos de acuerdo para ir a un arroyo con mi familia, tanta mala suerte podemos tener que vienen estos milicos de m….”.