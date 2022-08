Fue Agredido: Le hicieron un Facebook trucho y enviaron imágenes obscenas

1 agosto, 2022 Leido: 1342

Sergio Fabián Palacios denunció en la Comisaría que desconocidos le robaron su identidad para habilitar un Facebook trucho y a través de él realizar envíos de imágenes obscenas a personas de nuestra ciudad.

“Me siento muy mal porque yo trabajo desde hace cuatro años limpiando vidrios en las esquinas de la plaza en nuestra ciudad, no tengo redes sociales y por culpa de ese facebook trucho que me hicieron he recibido muchas agresiones y en la última me dieron un puntazo mientras yo estaba trabajando. No sé quiénes están detrás de todo esto, pero me están perjudicando muchísimo. Agradezco a la Policía que me asesoró y tomó las denuncias, y quiero que todo se aclare, yo no mando nada a nadie, no tengo facebook, sólo quiero trabajar tranquilo, y que se pueda encontrar a los responsables de todo esto”.

Volver