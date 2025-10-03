Fue aprehendido: Menor rompió de un piedrazo la luneta de móvil de la Patrulla Urbana

3 octubre, 2025 0

Esta mañana, un menor fue aprehendido luego que rompiera la luneta trasera de un móvil de la Patrulla de Prevención Urbana de un piedrazo.

Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 11 horas, en calle Emilio de la Calle al 900, y por el daño, personal de la Comisaría 1º procedió a la aprehensión de un menor de 15 años.

El rodado en cuestión es un automóvil marca Toyota, modelo Etios. Luego de cumplimentarse los recaudos legales el menor fue restituido a sus progenitores.

Se instruyeron actuaciones por DAÑO, con intervención de la UFIJ Nº 4 FRPJ a cargo de la Dra. Marina Vizzolini.

