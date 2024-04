“Fue horrible, nunca entendí nada”, dijo Soulé a LU 24

13 abril, 2024



Tras el asalto comando que tuvo lugar en Reta, el exconcejal del Partido Justicialista Sergio Soulé fue demorado por error junto a su sobrino y su hijo. En diálogo con LU 24, habló sobre lo que le tocó vivir.

“Pasamos un susto muy importante, porque no entendimos nada de lo que habíamos pasado.

Tenía que estar a las nueve de la noche en Azul y cuando paso la rotonda, me hace señas el patrullero. Yo seguí, me vuelve a hacer señas y cuando me bajo veo un gran despliegue policial. Varios de ellos apuntándome, a los gritos y yo nunca entendí nada de lo que pasaba”, dijo.

Fue horrible. Me revisaron todo y me dieron vuelta la camioneta, pasaron 20 minutos que fueron eternos. Al parecer, les habían dado el informe desde Chillar de que pasó una Fiat Toro para Azul y esto era en el marco de un operativo cerrojo. Cuando hablo con el oficial a cargo, me dijo que yo encuadraba con el perfil y hasta que el fiscal no daba la orden no nos podíamos ir- Todo se terminó extendiendo hasta la 1 de la madrugada.”

Finalmente, y todavía sorprendido por la situación, concluyó: “En ningún momento me pidieron disculpas, y para colmo, después me entero que encontraron la camioneta en Dorrego a las 21 horas, para el otro lado.”

Volver