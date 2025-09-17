Fue recuperada una camioneta robada
Personal de Tránsito de la Municipalidad de Tres Arroyos secuestró a finales de agosto una camioneta Nissan Frontier blanca, abandonada en la vía pública de calle Dorrego al 800.
Al no presentarse ningún reclamante, se convocó a la Policía de Seguridad Comunal y a la Planta de Verificación Policial para una inspección más profunda.
Se constató que, aunque el dominio era original, no coincidía con el número de chasis y motor, y se confirmó que la camioneta tenía un pedido de secuestro activo por hurto automotor desde el 8 de agosto de 2024, solicitado por la UFI de San Isidro.
El vehículo fue finalmente entregado a su propietario, Antonio Pablo, de Vicente López, y continúan las investigaciones.