Fueron a votar y terminaron presos: prófugos que atrapó la Policía en colegios bonaerenses

Las elecciones son aprovechadas por las diversas policías del país para dar con esos prófugos de la Justicia que se sienten seguros de que nadie los está buscando, o impunes, y tienen ganas de cumplir con su deber cívico. Y como pasa en cada comicio, más de uno queda tras las rejas. Este domingo no fue la excepción.

Lomas de Zamora

La División Búsqueda de Prófugos de la Superintendencia de Investigaciones Federales detuvo en el marco de las elecciones en la provincia de Buenos Aires a F.P., un sospechoso de 27 años que contaba con orden de captura vigente desde 2020 por el delito de robo agravado bajo la modalidad conocida como “piratas del asfalto”.

La detención se concretó este domingo por la tarde en la Escuela Secundaria N°56, ubicada en la calle Ayolas 1135, en la localidad de Villa Fiorito, partido de Lomas de Zamora.

La investigación que derivó en su captura se enmarca en la causa caratulada “robo agravado” de 2020. La UFI N°7, dirigida por el fiscal Sebastián Andreoli, es la encargada de impulsar la acción penal en la que interviene el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de Lomas de Zamora, bajo la dirección de la jueza Laura Ninni y con intervención de la secretaría del doctor Pablo Daniel Bravo.

El hecho por el cual el prófugo era buscado desde hacía más de cinco años ocurrió el 6 de julio de 2020 en la localidad de Lanús.

Según consta en el expediente, la víctima circulaba en un Fiat Fiorino transportando varios bultos con insumos destinados a la confección de ropa interior femenina. Al llegar a la intersección de las calles Plumerillo y Ariza, el vehículo fue interceptado por dos sospechosos armados.

De acuerdo con lo investigado, los asaltantes obligaron al conductor a descender del utilitario y se apoderaron no solo del vehículo, sino también de la mercadería que llevaba consigo, un teléfono celular, dinero en efectivo y varios cheques. Luego, escaparon.

En la etapa inicial de la investigación, la Policía Bonaerense logró reunir registros fílmicos y testimonios. A través de esas pruebas, sumadas al reconocimiento fotográfico, se consiguió identificar a uno de los autores: F.P.. El otro implicado no pudo ser identificado hasta el momento.

Así, los policías desplegaron un operativo de vigilancia en la Escuela Secundaria N°56, en Villa Fiorito, donde el prófugo se presentó en horas de la tarde a votar. Con las precauciones correspondientes para evitar incidentes en el establecimiento, se procedió a detenerlo.

El juez de Garantías dispuso que quedara alojado en la Comisaría 5° de Villa Fiorito.

La Plata

R.J.C., de 23 años, fue capturado por la Policía Bonaerense este domingo en La Plata a instancias de la UFIJ N°11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta y el Juzgado de Garantías N°1 del juez Guillermo Atencio.

Los agentes lo arrestaron por el intento de homicidio de un hombre de 29 años en la Escuela EP N° 10, de Montevideo y 74, en la localidad de Berisso, y puesto a disposición de la Justicia.

Lo buscaban por el ataque en la calle con un arma blanca perpetrado este sábado en calle 37 y 177 durante una pelea. La víctima fue trasladada al hospital Mario Larrain, donde se encuentra estable, aunque bajo asistencia respiratoria y con riesgo de vida, explicaron las fuentes del caso.

En Tigre

Primero, personal del GTO Las Tunas de la Policía Bonaerense detuvo a un sospechoso con pedido de captura por el delito de abuso de arma agravado, en una causa en la que interviene la UFI de General Pacheco y el Juzgado de Garantías 2 de San Isidro.

Al prófugo lo apresaron cuando fue a votar al colegio María de Guadalupe, ubicado en la avenida de los Constituyentes 2924 del partido de Tigre. Se trata de G.M.R.

Pero no fue al único que capturaron los agentes del GTO de Las Tunas. También apresaron a un prófugo por el delito de abuso sexual agravado por el vínculo y por su condición de guarda.

Los policías, que estaban de encubierto, lo atraparon a instancias de la UFI especializada en Violencia de Género de Tigre en el Colegio N°14, de la calle Bomberos Voluntarios 480, de General Pacheco.

El prófugo detenido fue identificado como A.R.D. y fue atrapado cuando se presentó en la mesa N°537 para emitir su voto. Lo buscaban por el presunto abuso de su hija menor de edad.

Quilmes

La Policía de la Provincia de Buenos Aires procedió a la detención de L.M.A., de 38 años, quien era buscado por el delito de privación ilegítima de la libertad.

El despliegue policial se organizó en torno a la información oficial que indicaba que el individuo debía presentarse a votar en la Escuela EP N°35 / ES N° 78, ubicada en la calle Craviotto N° 2630 de Quilmes.

Personal policial de la DDI Quilmes se apostó en el establecimiento bajo modalidad encubierta y en cuanto L.M.A. arribó al lugar para ejercer su derecho al voto, personal policial procedió a su detención sobre la vía pública.

El detenido quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 de Florencio Varela.

También en Quilmes, se realizó la detención de D.D.J., de 38 años, quien se encontraba imputado por abuso sexual agravado. El operativo se efectuó a instancias del Juzgado de Garantías N°2 de Quilmes.

Con el dato de que el prófugo debía presentarse a votar en la Escuela EP N°2 – ES N° 42, ubicada en la calle 806 N° 2374 de Quilmes lo esperaron hasta que llegó a votar y lo atraparon. Quedó preso.

En La Matanza

A O.B.D., de 54 años, lo buscaban por los delitos de abuso sexual y amenazas y lo encontraron cuando pretendía votar.

El Juzgado de Garantías N°4 y la UFI N°4 de Violencia de Género del Departamento Judicial La Matanza llevan la causa en su contra y establecieron que el imputado debía presentarse este domingo de elecciones en la Escuela E.P N° 91 – E.S N° 112 Thomas Edison, situada en el número 912 de la localidad de Isidro Casanova.

Personal de la DDI Matanza diseñó un operativo encubierto en las inmediaciones del establecimiento educativo y cuando O. B. D. arribó para cumplir con el acto de sufragio, fue aprehendido en la vía pública de forma inmediata. Quedó detenido.

En San Nicolás

Personal del GTO de la Comisaría 2ª de San Nicolás, conjuntamente con la DDI local, atrapó en la EPN°30 de Avenida Central N°1850 a M.M.S..

Sobre el sospechoso pesaba un pedido de detención activo desde el 7 de marzo pasado a requerimiento de la UFI y Juicio N°11, a cargo de Pablo Vespasiano, por el delito de robo agravado en poblado y en banda y por escalamiento.

