Fueron desalojados los terrenos ocupados en Liniers al 1.800 (Video)

Esta tarde, luego de algunos momentos álgidos, fueron desalojados los terrenos ocupados por unas 40 personas en la zona de Liniers al 1.800.

Cabe recordar que por la mañana se realizó un amplio despliegue policial tras una orden de aviso en la cual notificaban a los ocupantes de los terrenos ubicados en Liniers, entre las arterias Necochea y Granadero Baigorria, que tenían seis horas para abandonar el lugar. Ante la imposibilidad de realizar el aviso, los uniformados removieron todos los palos y alambres que se encontraban en la zona, y de esta forma, restablecieron el control.



A las 10 horas, aproximadamente, una gran cantidad de móviles policiales arribaron al lugar, en el momento que los ocupantes no se encontraban presentes.

Pasado el mediodía, los usurpadores regresaron al predio con la intención de reocupar los terrenos. Debido a esta situación, los efectivos notificaron y realizaron los controles pertinentes para garantizar la seguridad del lugar.

Finalmente, a las 18, luego de algunos momentos álgidos, en los cuales, según informaron las autoridades, fueron arrojadas piedras y palos hacía los efectivos policiales, las personas abandonaron los terrenos.

A partir de esta situación, y para evitar una nueva ocupación, miembros de las fuerzas de seguridad manifestaron que se mantendrá una guardia por tiempo indefinido.

Cabe recordar que la Fiscalía Nº17, a cargo del doctor Gabriel Lopazzo, consideró acreditado que los lotes ocupados por alrededor de 40 personas en la zona de Liniers al 1800 son propiedad de varios particulares, que presentaron documentación al respecto, y solicitó al Juzgado de Garantías que proceda a su desalojo. La doctora Fabiana Brandolín, jueza subrogante, resolvió al respecto, y ordenó que en el plazo de seis horas desde la notificación a los presuntos usurpadores, que se cumplió esta mañana, el predio quede desocupado.

Hospitaleche: “Entiendo que están siendo motivados o incentivados por terceras personas que tienen otros fines”



La Dra. Elisa Hospitaleche, abogada de propietarias de las tierras, expresó en diálogo con LU 24 que “entiendo que están siendo motivados o incentivados por terceras personas que tienen otros fines y que los entusiasman en esto de poder tomar las tierras que en realidad tienen dueños”.

Informó que “son prácticamente dos manzanas y media que están sin lotear, hay un proyecto de las mismas chicas para, luego de realizar los trámites que corresponden, poder poner a la venta”. Asimismo, dio a conocer que “también estaban involucradas dos personas más, que no son clientes míos, pero con esta gestión también se vieron favorecidos, que tienen dos lotes importantes también justo detrás del Hotel Elegance”.

“La gente que estaba ahí siempre manifestó que o bien de la Municipalidad o algún personaje político habría dicho que eso era fiscal. La realidad es que nosotros acompañamos las escrituras, el informe de Catastro y el de propietarios del municipio que da cuenta de lo que nosotros decíamos, que era de mi cliente. El Dr. Iparaguirre (instructor judicial), con eso, ordena las medidas de diligencia inmediata para constatar quiénes eran los que estaban y en calidad de qué y dispone el pedido a la Dra. Brandolín del desalojo, quien, con buen criterio, decide notificarlos previamente y darles un plazo para que esto no tuviera ningún perjuicio más allá de lo lógico que es para una parte y la otra: los dueños verse privados de su propiedad y la gente que no tiene propiedades encontrarse en esta situación de calle o no, porque en general son vecinos del barrio o familiares de gente de ahí, que pensaban que eso no pertenecía a nadie o que era del Estado y la realidad es que tiene dueños particulares”.

“La fiscalía a cargo del Dr. Lopazzo dio expresas instrucciones de avanzar con el desalojo, obviamente que la asistencia de mujeres y de menores hizo que la Policía intentara persuadir, en más de una oportunidad tuvieron que replegarse para no generarse mayores inconvenientes, y efectivamente ayer a las 12 de la noche estaba la orden de la Dra. Brandolín que se iba a efectivizar a la primera luz del día de hoy”, explicó.

Para Hospitalche “el trabajo de la Policía fue espectacular porque ellos actuaron en todo momento tratando de persuadir para que la gente desistiera de la postura que tenía porque iban desalojando algunos terrenos y ocupaban otros sobre calle Guido, que también pertenecen a mis clientes, que derivaron en una nueva denuncia penal”.

“Obviamente que no es la intención de mi cliente procesar a nadie, entiendo que están siendo motivados o incentivados por terceras personas que tienen otros fines y que los entusiasman en esto de poder tomar las tierras que en realidad tienen dueños”, afirmó.

Asimismo, la abogada destacó que “la Fiscalía actuó muy bien, no había personas en situación de riesgo ni detenidos. Intentaron siempre persuadir para que en forma pacífica, que fue finalmente como se hizo, con intervención de la Policía, ya que fueron ellos mismos los que sacaron los palos y juntaron los alambres.

“Yo lo único que pido que la gente esté tranquila y que no haga mayores problemas porque la Fiscalía ahora actuó de esta manera pero si vuelven a la intención de ocupar nuevamente los predios van a disponer el procesamiento, la formación de causa penal y eso es un problema para cualquier persona”, finalizó.

