Fuerte apuesta de Garate para controlar la seguridad desde el Municipio. Los agentes de la Patrulla Urbana tendrán armas no letales
Una decisión político / institucional de trascendencia tomó la Municipalidad de Tres Arroyos en materia de seguridad mediante el dictado de un decreto que lleva la firma de Pablo Garate y Juan Apolonio, reordenando y adecuando a la circunstancia el equipo técnico y el recurso humano de las Patrullas Urbanas, jerarquizando la función, ampliando facultades y obligaciones, siempre en pos de colaborar con la autoridad de seguridad y la Justicia.
Se cuidaron los mayores detalles, que van desde la categorización de los involucrados, el uso de uniformes específicos y hasta la identificación de las categorías con barras o estrellas según corresponda.
En el decreto se especifica que los agentes podrán usar armas no letales, no armas de fuego, en casos extremos cuando la vida del funcionario o de terceros esté en claro peligro. Antes de ello serán debidamente habilitados los hombres y mujeres de la patrulla y recibirán los cursos específicos con todos los cuidados a tener en cuenta. En este caso son Pistolas Byrna.
Entre otras facultades, podrán aprehender a personas en flagrancia de delito hasta que llegue la policía.
El Decreto Municipal tiene fecha del 15 de septiembre pasado y su vigencia será, se estima, paulatina a medida que se vayan cumpliendo los propósitos iniciales.
El personal, además, por la tarea de riesgo, tendrá un suplemento mensual en el sueldo del 20 por ciento por la función que ejerce.
VER EN ARCHIVO ADJUNTO EL TEXTO COMPLETO DEL DECRETO.