Fuerte choque sin heridos en Passo al 500

6 julio, 2021

Este martes, aproximadamente a las 18 horas, en calle Passo al 500 se produjo un accidente de tránsito sin heridos entre una camioneta utilitaria Mercedes Benz y un Ford Ka, de color oscuro. Solo se lamentaron pérdidas materiales.



Mariano Salomón, conductor del Ford, dijo a LU 24 que “venía por Bernardo Irigoyen al 800, fue un momento que no esperaba. Estaba pasando por la intercesión de Passo, cuando se me cruza la combi a alta velocidad. Pasó la loma de burro como venía” sostuvo y agregó que “a mitad de cuadra, cuando yo había pasado toda la cola del auto, me agarra la parte de adelante”.

Además, manifestó que gracias a un rápido movimiento logró retomar el control de su vehículo para “no lastimar a nadie, porque había gente en el lugar. Fue una desgracia con suerte”.

“Gracias a Dios el muchacho de la combi está bien y yo también. El muchacho justo se tenía que ir, se acercó la policía y mañana tendré que ir al seguro a hacer la denuncia. Por suerte los dos estamos bien, que eso es lo más importante”, finalizó.

En el lugar del hecho estuvo presente el personal de la policía de Tres Arroyos, quienes cortaron la circulación por unos minutos y ayudaron a mover al vehículo de menor rodado.

