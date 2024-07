Fuerte reclamo de la AMIA al Congreso y a la Justicia: “¿Cuántas décadas más tienen que pasar? ¡Hagan su trabajo!”

El 18 de julio de 1994, la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) fue escenario de un ataque terrorista. A las 9:53 de la mañana, un coche bomba explotó frente al edificio ubicado en Pasteur 633, en el barrio de Once, causando la muerte de 85 personas y dejando a más de 300 heridos.

Como ocurre cada año, se realiza un acto frente a la nueva sede de la entidad desde las 9:53 de la mañana, horario en el que se produjo la voladura del edificio en 1994 y participan funcionarios y artistas. Bajo el lema “el terrorismo sigue, la impunidad también”, los familiares de las víctimas renovarán el pedido de justicia.

Entre los invitados, están presente el presidente de la Nación, Javier Milei, que será acompañado por la vicepresidenta, Victoria Villarruel, la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei, y buena parte del Gabinete nacional.

Además, hay invitados internacionales, dentro de los cuales sobresalen los presidentes Luis Lacalle Pou, de Uruguay, y Santiago Peña, de Paraguay.

Los tres presidentes compartieron el evento que realizó anoche el Congreso Judío Latinoamericano y el Congreso Judío Mundial, junto con el apoyo de la DAIA (Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas) y de AMIA, que se llevó a cabo den el Hotel Hilton de Puerto Madero.

Durante el acto habrá un momento musical a cargo del artista popular Axel y, además, se encenderán velas y se colocarán ofrendas florales mientras se leerá la nómina de las 85 personas asesinadas.

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, dio hoy un fuerte discurso en el acto a 30 años del atentado que sufrió la mutual judía. El dirigente reclamó al Congreso y a la Justicia que avancen en las leyes y las investigaciones que permitan esclarecer el hecho a la vez que reclamó que el ataque sea “una cuestión de Estado”.

”Parece mentira que hayan pasado 30 años desde aquella fría mañana del 18 de julio de 1994, 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque, en los que el Estado argentino ha mirado para otro lado, colmado de falencias, demoras y errores, tal como fuera remarcado recientemente por la CIDH”, advirtió en el inicio de su discurso.

Linetzky continuó con su crítica mencionando a “la pobre actuación de una fiscalía dedicada exclusivamente a la causa AMIA, con la mayor cantidad de empleados del país trabajando en un solo caso pero que no ha generado avances significativos en los últimos 10 años” y a los países que en estas tres décadas “han permitido que personas acusadas de haber cometido este crimen de lesa humanidad han pasado libremente por sus fronteras, burlando las alertas rojas de Interpol, en algunos casos recibiéndolos con honores”, entre los que mencionó a Qatar, Rusia, China, Turquía, Siria, Bolivia y Nicaragua.

Enseguida, apuntó sus críticas al Congreso y a la Justicia: “30 años sin que el Poder Legislativo reaccione y actualice nuestra legislación. Haber sufrido dos atentados terroristas no fue suficiente para que nuestros diputados y senadores entiendan que al terrorismo no se lo puede prevenir, investigar y juzgar con las mismas herramientas que lo que se lo hace con un delito común. ¿Cuántas décadas más tienen que pasar, hagan su trabajo?”, aseveró.

La conducción del acto está a cargo de la actriz Stefi Roitman, elegida para participar de la ceremonia porque nació el 18 de julio de 1994, fecha en que se produjo el atentado. La joven cumple este jueves 30 años y fue elegida para simbolizar el paso del tiempo y lo que significan tres décadas de vida.

