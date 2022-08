Garmense suspendió “de por vida” a Cristian Tirone

1 agosto, 2022 Leido: 294

El Club Deportivo Garmense decidió suspender “de por vida” al jugador Cristian Tirone por agredir a la árbitra Dalma Cortadi en el encuentro de Tercera División entre su equipo e Independencia de Gonzales Chaves.

“Estamos muy golpeados como dirigentes, pero hay que seguir adelante, no nos queda otra que afrontar esta situación”, afirmó por LU 24 José Del Río, presidente de la institución.

“Fueron muchos los comentarios sobre que el comunicado fue muy tibio, pero puertas adentro hacia el jugador hay una sanción muy importante, es lo primero que se trató en Comisión Directiva y Subcomisión de Fútbol. El primer punto fue la sanción al jugador, después la comunicación con la Aprevide y luego con el Presidente de la Liga para que no pueda ingresar más a las canchas, aunque seguramente habrá un comunicado por parte de ellos”, subrayó.

Del Río indicó que “el jugador está incomunicado” y manifestó que a Garmense “se incorporó este año, pero no tengo conocimiento si tiene antecedentes de esta magnitud”.

“A través de nuestro delegado, Mario Piñeiro, nos pusimos a disposición de la terna arbitral. Yo a la noche me contacté con dos de ellos, no con la chica agredida por el estado en el que ella estaba, pero si le pude mandar un mensaje que estamos a disposición para lo que sea”, aseguró.

Sobre lo ocurrido, dijo que “me parece que ni siquiera él debe haber tomado conciencia de lo que hizo, sus propios compañeros lo contuvieron, en un momento se escapa y reacciona de esa manera”.

“Tuvimos llamados apoyando a la institución porque uno quiere brindarle educación y lo mejor a todos los chicos. Pasó esto, hay que afrontarlo y tratar de que no vuelva a suceder”, manifestó.

Respecto a cómo estaba el equipo, comentó “yo fui al vestuario y estaban muy tristes”.

Finalmente, consideró que “el comunicado no es tibio, siempre vamos a estar a disposición de la terna arbitral”.

