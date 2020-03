Gastón Coringia espera que nadie adquiera la consola que le robaron: “da mucha impotencia”

15 marzo, 2020 Leido: 253

Gastón Coringia, el discjockey al que le robaron mientras asistía a su mamá, Andrea Luna, también con la casa desvalijada, pidió que nadie compre el controlador que se llevaron de su vivienda, que incluso podría ser el único en su tipo en la ciudad de Tres Arroyos y que sólo sirve para el trabajo de pasar música. “Me fui a las 21.30 de mi casa, un departamentito al frente en Solís 110, ni bien pasó lo de mi madre. Los vecinos vieron la puerta abierta en principio, alrededor de 22.30, pero no les llamó la atención porque yo suelo dejarla cuando estoy adentro, o en la vereda. Pero después vieron salir un gato, un animal que yo no tengo, y por eso les resultó raro y me llamaron. Volví alrededor de las 12 y estaba arrimada”, contó a LU 24.



“Se llevaron un controlador Denom DC 4000, que espero me la hagan llegar de alguna forma porque en ese modelo entiendo que es la única acá y no se la pueden vender a nadie más que a los que hacemos este trabajo, y una computadora Sony Vaio con años de música. Revisaron todo, se llevaron algún desodorante, pero fue raro todo. No sé si fue al voleo, si sabían que yo estaba con mi mamá a la que le habían robado… Pero tengo fe en que la justicia se mueva, la policía se portó muy bien, de hecho los mismos de Científica que me encontré en lo de mi mamá después tuvieron que ir a mi casa, pero esperaban el patrullero porque había dos móviles para todo Tres Arroyos ayer. Miedo no se le tiene a nada pero lo que pasa te da mucha impotencia”, concluyó.

Volver