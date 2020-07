Giro inesperado en el caso Facundo: Una mujer declaró haberlo llevado hasta cercanías del ingreso a Bahía Blanca

15 julio, 2020 Leido: 74

El Periodista de La Brújula 24, Emanuel Olaya, dio cuenta de las últimas novedades respecto a la desaparición del joven Facundo Austidillo Castro, y anticipó que tras finalizar ayer la jornada de rastrillajes, surgió la declaración de una mujer que asegura haberlo llevado hasta el ingreso a Bahía Blanca. Con este testimonio, la hipótesis de la declaración forzosa de personas podría perder fuerza.

“La última información que tenemos ya empieza quizás a hacer virar alguna hipótesis que estaba manejando la Justicia Federal de Desaparición Forzosa de Personas. Se conoció extraoficialmente la declaración de una mujer que dice haber traído a Facundo ese día casi a Bahía Blanca. No al ingreso a la ciudad, porque había controles policiales y ninguno de los dos quería pasar por ahí y explicar por qué en cuarentena estaban pasando. Si esto puede hacer cambiar la idea actual de la hipótesis habrá que esperar unas horas, pero esto ocurrió después de los rastrillajes de ayer que dieron negativo porque no se encontró nada y con la tecnología y cantidad de efectivos se esperaba otra cosa”, detalló.

Según consideró el periodista, “es la primera vez que tan directamente habla la madre en los medios de comunicación y segura de que su hijo estaba fallecido. Nos impactó la declaración de la madre. La familia del joven siempre abonó la teoría de una desaparición forzada de persona por parte de la policía bonaerense. Las personas que refuerzan esta idea, son tres que iban en un auto y que dicen que vieron que lo subían dos policías a un patrullero que no entraban al pueblo, que seguían viaje y se metían atrás de una lomada y dejaron de verlo”.

Con esta última declaración, indicó que la justicia se comunicó con la intendencia de Villarino, “para ver si había alguna documentación fílmica que pudiera confirmar que la camioneta estaba ahí”.

Olaya aseveró que “todo en esta causa llegó tarde. La denuncia de la familia llegó tarde, los testigos de este auto que lo vieron llegaron tarde, la declaración de esta mujer también llega tarde. La difusión de este caso se demoró, y esto pasó el 30 de abril. Además hay una mujer que dice haberlo visto en Bahía Blanca hablando con su ex cuñado, y dice conocerlo al joven de antes, ella está convencida de verlo con vida, pero esto ocurrió hace más semanas, más cerca de cuando surge esto y no de los rastrillajes”.

Volver