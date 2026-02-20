Giro sobre la búsqueda del menor en Reta: orientan la mirada al mar

De acuerdo a un último informe oficial al que tuvo acceso LU24, las autoridades que trabajan en la búsqueda del joven desaparecido en la localidad de Reta han modificado el enfoque de la investigación. Lo que inicialmente se manejaba como una “búsqueda de paradero” ha quedado relegado ante la fuerte sospecha de que el menor pudo haber ingresado al mar en una zona de peligro.

El expediente judicial, que se tramita ante la Fiscalía de Turno de Tres Arroyos, se inició a partir de la denuncia efectuada por la tía del joven. Según el relato familiar, el menor falta de su domicilio ubicado en Avenida Los Azares 250 -en Reta- desde el día jueves, momento en el que se perdió contacto con él.

La nueva orientación de la búsqueda surge tras una serie de entrevistas clave realizadas por el personal policial. En particular, el testimonio de una pareja de turistas —un hombre y una mujer oriundos de Santa Fe— resultó fundamental. Los testigos aseguraron haber visto a un joven que coincidía con la indumentaria y la contextura física del buscado en la zona de la Albufera, a unos tres kilómetros del casco urbano de Reta en dirección a Claromecó. Según detallaron, el joven se encontraba bañándose en el mar, en un sector que se encuentra fuera de la zona habilitada para tal fin.

A este dato se suma la declaración de un guardavida de Reta, quien confirmó haber recibido una alerta por una persona pidiendo auxilio exactamente en esa misma zona. Si bien se realizó una recorrida inmediata con resultado negativo, la coincidencia de los relatos ha puesto en alerta máxima a los equipos de rescate.

Ante este escenario, se ha dispuesto un masivo rastrillaje que coordina a múltiples fuerzas de seguridad y emergencia. El operativo cuenta con la participación de efectivos policiales de Tres Arroyos y Claromecó, personal de la SubDDI, el Escuadrón de Caballería, y los destacamentos de Reta y Copetonas. Asimismo, trabajan en el lugar Bomberos Voluntarios, cuerpos de guardavidas de Reta y Claromecó, Defensa Civil y Patrulla Urbana Municipal, quienes centran sus esfuerzos en el área costera donde se produjeron los avistamientos.

