Golpeó a su pareja y la amenazó con un cuchillo: Fue preso

18 septiembre, 2025 0

Personal policial aprehendió este jueves, poco después de la medianoche, a un sujeto de 40 años que golpeó en el rostro a su pareja de 46 y la amenazó con un cuchillo.

Se activaron los protocolos del caso, trasladando a la víctima a la Comisaría de la Mujer y la Familia, donde se le brindó contención y se le recepcionó declaración testimonial.

El aprehendido fue llevado a la Estación Primera, y se iniciaron actuaciones por lesiones leves, amenazas agravadas e infracción a la ley 12.569, interviniendo la UFIJ 6 a cargo de la Dra. Natalia Ramos.

Volver