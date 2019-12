Goñi: “los resultados de la cosecha son mejores de lo que se creía en un principio”

El responsable de El Agropecuario, Marcelo Goñi, aseguró que desde el sector están sorprendidos porque los resultados de la cosecha en curso son mejores de lo que se esperaba en un primer momento.



“Estamos cerrando un año muy particular; con un régimen de agua muy bajo, pero sorprendidos porque los resultados son mejores de lo que se creía en un principio. Todavía queda algo de la cosecha, que fue más larga de lo habitual. Se arrancó cosechando cebada y aún quedan algunos por cosechar. Queda trigo pan y trigo candeal. Debe ir entre un 70 por ciento la cosecha, lo cual no es habitual”, indicó esta mañana.

Agregó que cuando comenzaron a cosechar los primeros lotes “me sorprendió gratamente, porque estábamos por arriba un poco, a pesar de la escases de agua y teniendo en cuenta que muy por debajo del año pasado, pero estamos bien dentro de la media. Cabe aclarar que no es el caso de De la Garma y Claudio Molina donde no han andado bien. Les pegó muy duro allí y no sería justo emparejar y decir que todo salió bien”.

Los primeros resultados en lo que respecta a trigo, mencionó Goñi que la calidad está dentro de lo normal, “están en rangos normales, pero algunos un poco mejor, creo que terminará siendo un año en trigo normal”.

En cuanto a cómo afectaron las precipitaciones, consideró que “esto fue en el momento justo. Hacía falta un agua pareja en toda la zona, pareciera que fuera más o menos así”.

Sobre las últimas medidas implementadas por el gobierno actual, sostuvo “esto quita rentabilidad al sector. Otra vez el mensaje es que nos piden esfuerzo a todos; justamente los que lo piden, son los que no lo hacen. Yo no los veo haciendo lo mismo. Todos por igual. Uno sigue trabajando, apostando, no es fácil dejar de hacerlo y sostener toda la estructura que tenés”.

