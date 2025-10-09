“Gracias a Dios estoy vivo”: el conmovedor relato del camionero tras el accidente

9 octubre, 2025

Mario Beguiristain fue uno de los protagonistas del grave accidente ocurrido en la Ruta Nacional 228 durante la noche del miércoles, cuando varios camiones y autos impactaron contra un grupo de vacas que había invadido la calzada. Para ello, LU 24 se comunicó con el propio Mario, para dar más detalles de lo ocurrido.

“Salí tranquilo, tomé unos mates con mi señora, jugué con los nietos y me fui al trabajo. Nunca imaginé lo que iba a pasar. Cuando quise acordarme, tenía todas las vacas arriba, de banquina a banquina” detalló el camionero.

Según contó, el hecho ocurrió alrededor de las 8 de la noche, a la altura del KM 60 de la Ruta 228, cuando al menos tres camiones y dos autos se vieron involucrados en el siniestro.

“Lo único que atiné a hacer fue frenar a fondo y agarrarme del volante. Fue un ruido, un estruendo… maté 13 vacas”, recordó el camionero, aún conmovido.

Detrás suyo circulaba un automóvil Volkswagen Polo, en el que viajaba una pareja que también resultó afectada, aunque sin heridas de gravedad.

“Gracias a Dios el auto venía atrás y no adelante, si no, me los llevaba puestos”, agregó Mario.

El conductor señaló que el dueño del campo se hizo presente rápidamente en el lugar y explicó que la tranquera estaba cerrada, por lo que se sospecha que alguien podría haberla abierto o cortado los alambrados durante la madrugada.

“No hubo ningún problema con el dueño, se portó de diez. Dejamos el camión dentro del campo y seguimos ayudando hasta la madrugada a juntar las vacas”, contó.

El hecho generó gran repercusión entre los transportistas de la zona, que destacaron la solidaridad entre camioneros durante el operativo y el milagro de que no hubiera víctimas fatales.

“Dios siempre viaja en camión”, concluyó Mario, agradecido de haber salido ileso de un accidente que pudo terminar en tragedia.

