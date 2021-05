Grave explosión en un local de La Cámpora en Bahía Blanca: la policía cree que es intencional

25 mayo, 2021 Leido: 462

Una grave explosión se produjo a las 3 de la madrugada de hoy en un local partidario de La Cámpora, ubicado en la esquina de Donado y Berutti de Bahía Blanca, y se especula que se habría generado de forma intencional.

No se registraron personas heridas, pero sí importantes daños materiales en el edificio. La detonación fue de tal magnitud que viviendas y comercios que se encuentran ubicados a varios metros, sobre calle Berutti, sufrieron las roturas de vidrios y vidrieras.

Al lugar debió concurrir personal de policía, Defensa Civil y bomberos. También se acercó toda la cúpula bahiense de la Bonaerense.

Las autoridades pudieron secuestrar un panfleto de papel en el que se amenazaba a la militancia política en general y al periodismo. También se registró un video de una vecina que mostraba una importante cantidad de estos papeles impresos en la vereda del local partidario luego de que se produjera la explosión.

“Una acción provocada”

“Por los elementos que tenemos, en principio habría sido una explosión provocada. Pareciera que no hay faltantes en las oficinas y no se alcanzó a ver ningún desperfecto eléctrico o de gas. Esperamos que finalice el trabajo de los peritos para sacar conclusiones”, dijo el jefe de la Estación Central de Policía de Bahía Blanca, Gonzalo Bezos.

Vecinos que se despertaron con la explosión encontraron en la vereda del local varios panfletos con amenazas a militantes de la política y al periodismo, aunque no se hacía referencia a ninguna persona en particular.

En el impreso se habla de la situación social y económica del país, y hace referencia a “una purga”. “Ahora a cuidarse, traidores. Sabemos dónde viven”y “hartos de todos ustedes”, son algunas de las frases que sobresalen.

