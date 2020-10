Grave incidente en la rotonda de El Payador, entre motociclista y policía: un detenido

En el marco de los controles que realiza la Policía especialmente la noche de los viernes y sábados en las avenidas de Tres Arroyos, donde se generan juntadas de amigos con autos y motos, un motociclista al haber intentado evitar el control, fue contra la humanidad de un sargento de policía, del Escuadrón de Caballería, quien se tomó del manubrio del vehículo y ambos cayeron al piso.

El uniformado tuvo algunas heridas leves y raspones, mientras que el motociclista resultó ileso, pero determinaron que fuera llevado en carácter de aprehendido a la comisaría.

La motocicleta fue secuestrada. El conductor fue identificado por las autoridades como Enrique Mauro Ceferino de 35 años, y el policía como Sargento de Caballería Matías Gabriel Tótoro.

Está acusado de resistencia y atentado a la autoridad y deberá declarar en las próximas horas ante la fiscalía del Dr. Gabriel Lopazzo. Por la calidad del hecho, es probable que la libertad la recupere de manera inmediata.

Megaoperativo y “tolerancia cero”

El comisario Flavio Ceglie, jefe comunal de Seguridad, se refirió por LU 24 al plan estratégico “que hemos ido renovando de acuerdo a las circunstancias” para terminar con las picadas ilegales en la ciudad y aseguró que “hemos tomado la actitud de tolerancia cero”.

“No solamente ponen en riesgo sus propias vidas sino la de terceros”, advirtió al tiempo que consideró que “estos chicos en su inconsciencia no toman noción de los riesgos que están corriendo”.

Ayer, con la autorización de la Superintendencia Región Sur, ya que se viene trabajando en conjunto son el superintendente y la gente a su cargo, se diagramó un megaoperativo por avenidas como Monteagudo y Libertad, y la zona de calle Chacabuco, que “dio muy buen resultado, más allá de las infracciones de tránsito comunes que se labraron y el secuestro de tres motos”, destacó Ceglie.

Sobre el incidente, expresó que “estamos viviendo una situación social complicada por esta clase de gente que tiene la costumbre o intención de demostrar una pseudo valentía a través de esta situación totalmente improcedente y fuera de la ley”.

“Se ha traído personal policial de refuerzo y por eso los resultados son eficientes y por suerte contamos con el respaldo de la Superintendencia que está de acuerdo en que actuemos en función de tratar de prevenir y disuadir que tengan esta conducta. Creo que lo ideal sería que ellos tengan su propio espacio donde poder ir a correr, tengo entendido que antes estaba el circuito del Moto Club que ahora está cerrado por la pandemia”, sostuvo.

“No podemos tener todos los móviles de la ciudad persiguiéndolos de una calle a la otra porque también se genera una situación de riesgo al iniciar una persecución. Hay distinta estrategias que estamos implementando que igualmente dan un resultado eficiente”, aseguró.

Finalmente, el jefe policial indicó que “este operativo es bueno para poner en orden, junto con personal de Tránsito y Prevención Ciudadana, la reglamentación vial. No apuntamos solamente a las motos sino a los vehículos en general. Nuestro interés es que en estas circunstancias que se dan de secuestros de motovehículos de esta gente, el Juzgado de Faltas tome una medida más severa y sea diferente a un simple cruce sin querer de un semáforo en rojo. No estoy diciendo tampoco qué es lo que tiene que hacer la Justicia, sino doy una opinión porque no podemos permitir que esta gente ponga en riesgo la vida de la comunidad toda de Tres Arroyos ni tampoco la de nuestro personal policial ni de los inspectores de tránsito que se la juegan realmente en procedimientos como estos”.

En el megaoperativo trabajó personal perteneciente a la Estación de Policía Comunal Tres Arroyos Primera, Sub DDI, Caballería, CPR, Comisaría de la Mujer y la Familia, y de las localidades de San Mayol, Cascallares, Claromecó, Copetonas. También hubo agentes de Prevención Ciudadana municipal. Fueron controlados 97 vehículos y 127 personas. Se labraron 13 infracciones por diferentes faltas a la Ley de Tránsito y se secuestraron diferentes vehículos que quedaron a disposición del Juzgado de Faltas local, según se informó.

