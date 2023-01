Gresca en cancha de fútbol de Costa Sud: Cámara ratificó la preventiva al imputado

8 enero, 2023

La Cámara Penal de Bahía Blanca confirmó la prisión preventiva a Hugo Cuenca, acusado de apuñalar a Rafael Cepeda en una cancha de fútbol de alquiler en Tres Arroyos el 18 de agosto de 2022.

El fallo ratificó el de la doctora Verónica Inés Vidal, jueza de Garantías subrogante, quien determinó la detención del imputado, por “homicidio en grado de tentativa”, resolución apelada por la defensora particular de Cuenca, por entender que había inexactitudes en el informe de la médica de policía, a lo que la Cámara no hizo lugar, con la firma de los doctores Pablo Soumoulou y Gustavo Barbieri.

Pese a que la herida a Cepeda no llegó a ser de gravedad, con esa calificación llegará al juicio oral.

La Cámara bahiense consideró “de menor entidad” que los cuchillos secuestrados no hayan sido peritados y que la maniobra desplegada (provocada por apuñalamiento, el elemento utilizado en su producción y la zona del cuerpo en el que fue ocasionada), resultan ilustrativas de la intencionalidad de causar la muerte.

Por otra parte, negaron que se hayan afectado las garantías constitucionales de la defensa, incluso porque cuando el fiscal instructor pretendió elevar a juicio la causa, el fiscal general consideró pertinente tomar testimonios de familiares de Cuenca, medidas que sucedieron a fines de septiembre.

Sí consideraron que existe peligro procesal en caso de otorgarle la libertad, ya sea por la pena en expectativa (de cumplimiento efectivo), además de las características del hecho (uso de un arma blanca en una gresca general, lo que genera aumento de riesgo y con una víctima desarmada).

El hecho

A Cuenca se lo acusa de ser quien, el 18 de agosto a las 22.15, en las canchas de fútbol 8 de sintético del club Costa Sud, en Mitre al 1100, mediante el uso de un arma blanca, tipo cuchillo o sevillana, le aplicó una puñalada a Cepeda, cuando éste, a su vez, era agredido por un grupo de hombre y mujeres.

La Policía acudió a la emergencia tras un aviso al 911 y al llegar se encontraron con unas 60 personas en el tumulto, entre discusiones y agresiones. En esas circunstancias pudieron detener a Cuenca y a otro hombre y Cepeda fue al hospital. También secuestraron dos vehículos.

Por la magnitud de los hechos, además de la policía de Seguridad concurrió personal de la DDI, del Comando de Prevención Rural y Caballería.

Cepeda sufrió un corte penetrante en hipocondrio izquierdo, de 2,5 centímetros, en forma oblicua, por debajo del área cardíaca (abdomen). “Dicha lesión tenía el inequívoco fin de causar la muerte”, que no se logró por no haber alcanzado ningún órgano vital, entendió la Justicia.

Fuente: lanueva

Volver