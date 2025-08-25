Gresca vecinal termina con un herido de bala y un aprehendido

En horas de la tarde de este lunes, personal policial intervino en un hecho ocurrido en calle Neuquén al 1000, donde un hombre de 31 años resultó herido por un disparo de arma de fuego.

Según los primeros datos recabados, declaraciones testimoniales y el aporte de cámaras de seguridad, el conflicto se habría originado por una disputa vecinal vinculada a una construcción sobre una medianera.

En ese contexto, según el informe de la Jefatura de la Policía Comunal, Agustín Garcilazo de 27 años, presuntamente efectuó un disparo con una carabina calibre22 que impactó en la zona del glúteo de Leandro Palmares de 31.

La víctima fue trasladada al hospital local, donde se constató que la herida no reviste riesgo de vida.

Tras el arribo de los móviles policiales, el presunto agresor se dio a la fuga hacia su domicilio en calle Aconcagua al 1100, donde posteriormente fue aprehendido en la vía publica por personal de la Comisaria Primera.

En el lugar del hecho, Policía Científica secuestró una munición calibre 22, y se encuentran en trámite diversas diligencias judiciales para dar con el arma utilizada y recolectar otros elementos de interés para la causa.

La investigación está a cargo de la UFIJ N° 17, quien continúa con las actuaciones correspondientes.

