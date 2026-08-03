Grooming en Dorrego: Cayó preso profesor que pedía fotos íntimas a sus alumnas

3 agosto, 2026 624

Un profesor de 24 años, identificado como Franco Nahuel Sánchez fue detenido por el delito de Grooming, en el marco de una investigación por delitos contra la integridad sexual de dos adolescentes que integraban el alumnado del establecimiento educativo donde él se desempeñaba, donde usaba un perfil falso de Instagram creado con el Wi-Fi del colegio, en Coronel Dorrego.

En 2023 contactó a través de una cuenta de Instagram falsa (Ezequiel Hernández), a una menor de 14 años, a la cual conocía por su rol docente en el establecimiento educativo, luego de ganarse la confianza de la niña, le solicitó fotos de sus partes íntimas y le ofreció un encuentro con fines sexuales.

En septiembre de 2023, el imputado logró que la adolescente de 14 años y otra amiga de 15 le enviaran fotografías de índole sexual a cambio de dinero: se registraron extracciones por cajero de $500 y $10.000 desde una cuenta bancaria a su nombre, autorizadas para ser retiradas por una tercera persona.

Las víctimas reconocieron ante la Fiscalía haber generado y remitido ese material a requerimiento del interlocutor, aunque en un primer momento, por vergüenza, habían referido a las autoridades escolares que se trataba de imágenes bajadas de internet, pero luego precisaron que correspondían a sus propios cuerpos.

La investigación también determinó que el perfil de Instagram utilizado para los contactos fue creado mediante la red WiFi del colegio donde Sánchez daba clases. Aunque gran parte de los diálogos fueron eliminados, las capturas de pantalla aportadas al momento de la denuncia y las declaraciones de las menores permitieron reconstruir el tipo de intercambios, de clara connotación sexual.

El fiscal a cargo calificó los hechos como contacto por medios electrónicos con una menor de edad con el fin de cometer un delito contra la integridad sexual (grooming), previsto en el artículo 131 del Código Penal, y producción de representaciones de las partes genitales de menores de 18 años con fines predominantemente sexuales, tipificado en el artículo 128, primer párrafo, del mismo código.

con información de labrujula24.com

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