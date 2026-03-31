Guaminí: Nuevamente tres muertos en choque frontal

31 marzo, 2026 5

Tres personas murieron esta mañana al protagonizar un accidente de tránsito en el sector de la Bajada de Álamos, en la ruta nacional 33, en el distrito de Guaminí, lugar que fue escenario de un siniestro similar el pasado viernes.

Las víctimas serían empleados de dicho municipio y circulaban en un vehículo utilitario que chocó con un camión.

El hecho ocurrió esta mañana, pasadas las 7.30, en el kilómetro 213 (el de la semana pasada fue en el 212) cuando se embistieron un utilitario Renault Kangoo perteneciente al municipio de Guaminí y un camión Scania que circulaba en sentido contrario.

Como resultado del tremendo impacto los tres ocupantes de la Kangoo perdieron la vida en el acto.

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