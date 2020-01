Guatraché: Investigan a un empleado del Nación por robo a cuentas de la comunidad menonita

15 enero, 2020 Leido: 7

Un empleado del Banco Nación de Guatraché está en la mira a raíz de una investigación que se inició por el faltante de dinero en varias cuentas, en su mayoría pertenecientes a miembros de la comunidad Menonita.

Según publica el portal La Arena, se está llevando adelante una auditoría, luego de la denuncia realizada por los damnificados (entre los que habría además un empresario de la localidad de General Campos.

“Manoteó la plata de mi cuenta sin permiso”, comenzó relatando una de las víctimas. Al tiempo que añadió: “El dinero de mi cuenta, fue a parar a su tarjeta de crédito o débito; me robó unos “26 mil entre marzo, mayo y julio”.

Pero la situación no termina allí: “Un día el gerente me llamó porque quería hablar conmigo, ese mismo día, el empleado me llamó y me dijo que diga que yo le había dado autorización para retirar dinero de mi cuenta”.

Me pedía que le refiera que había errado en unos números, que había hecho una transferencia de su cuenta sin querer. “Deciles que somos amigos y que me autorizaste”, remató, según el relato de uno de los estafados, el empleado infiel.

“Le contesté que por eso me habría llamado el gerente entonces. Al otro día fui al banco y la gente de la auditoria me explicó toda la situación y ahí dije que no iba a defender a alguien así”, concluyó.

FUENTE: La Brújula 24

Volver