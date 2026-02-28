Guerra en Medio Oriente: EE.UU. e Israel buscan acelerar la crisis del gobierno iraní

A menos de dos meses del ataque a Venezuela, fuerzas estadounidenses e israelíes bombardearon Irán. El objetivo es la caída del régimen teocrático, Trump está ahora dispuesto a todo. Israel quiere eliminar “amenazas existenciales” de Irán y esta vez Washington aceptó el riesgo de acabar con la Revolución Islámica a pesar de las consecuencias políticas que podría pagar no solo en el orden interno, sino en el futuro de Irán.

La irrupción de Estado Islámico fue consecuencia directa de las acciones norteamericanas en la región, están yendo por todo, por el cambio de régimen. Están apuntando contra edificios y dirigentes, incluso contra la residencia del líder supremo, Ali Jamenei, que quedó completamente destruida”, indicaron fuentes periodísticas.

Ahora la gran pregunta es si puede caer el gobierno teocrático iraní. Irán no es solo atacado desde el exterior. Desde hace dos meses enfrenta protestas que fueron reprimidas en forma violenta y dejaron miles de víctimas.

El ataque se produjo ocho meses después de la ofensiva de junio del año pasado, “vamos a ver ahora cómo van a responder los países del Golfo, pero tienen incentivos para involucrarse en esta guerra que puede tomar un cariz regional más inclusivo y que se incorporen otros países a esta dinámica después del ataque iraní”, señalaron.

“Ahora surgen muchas preguntas, como quién se va a involucrar en un proceso de negociación con Estados Unidos después de lo que pasó”,

