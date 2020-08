Gustavo Appas y Tero Granizo ofrecen la mejor cobertura para siniestros rurales

Los productores agropecuarios están analizando diferentes alternativas para cubrir sus cultivos con el seguro adecuado, y en este marco, Tero Granizo tiene ventajas comparativas a la hora de prevenir siniestros y brindar respuestas inmediatas a través de la tecnología. Gustavo Appas, su representante zonal con amplia experiencia en el mercado asegurador, explicó que “hoy que la gente no está tanto en el campo y vive en la ciudad, por eso Tero tiene alertas que avisan hasta con tres días de anticipación y utilizando la georreferencia si en algún lote hay riesgo de granizo o incendio. Y después finalmente se verifica que esos siniestros ocurren, de manera que tener la cobertura es una ventaja. Hoy los números son muy altos y no vale la pena arriesgarse a perderlo todo en 10 minutos por no asegurar”, consideró.

Appas valoró también la posibilidad de contratar adicionales por viento para la cebada y avena, con una cláusula por área, y por sequía, en cuyo caso el lote afectado no paga la cobertura.

“Lo más importante que tiene el seguro agrícola es que permite el coseguro, algo que en otra cobertura no se puede hacer. Es decir que se puede diversificar la protección contratando parte de la cobertura en una compañía y parte en otra. Y lo que trata el seguro, en definitiva, es vender tranquilidad. Yo llevo muchos años en este rubro y les aconsejo a los clientes asegurar desde el principio y quedarse tranquilo. Pasó con la gran tormenta del 1º de enero de 2019, algunos ya habían cosechado la fina pero cobraron el seguro por la gruesa; y otras veces puede pasar que por olvido, o por vacaciones, el productor se encuentre en febrero con que no aseguró la gruesa y en enero cae piedra. Además, si el cultivo no nace no hay riesgo y el seguro no se va a cobrar. Y Tero ofrece también como ventaja el pago al final de la campaña”, explicó.

Los interesados pueden contactarse con Appas al 2983653895, o consultar en www.terogranizo.com.ar

