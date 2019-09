Habló con LU 24 la cuñada de la mujer tresarroyense asesinada en Mar del Plata

Marisa Mendiberri, cuñada de Mirta Graciela Zabalegui, quien fuera asesinada el pasado viernes en Mar del Plata, en contacto con LU 24 trazó una semblanza de la misma, y manifestó que la vecina “se fue de Tres Arroyos hace treinta y pico de años, fue al colegio primario se casó acá; tiene dos hijos. Era la encargada de un edificio en Mar del Plata en Corrientes y Bolívar, hace muchos años que trabajaba ahí”.



Respecto del luctuoso hecho, relató: “No se sabe cómo entraron, pero cuando la encontraron le habían revuelto todo, la habían golpeado y estaba muerta. Ella vivía sola, tenía pareja pero vivía sola, su pareja vivía en el mismo edificio, en otro piso”.

“Era una muy buena persona, muy laburadora, nos quedamos todos shockeados, cuando me llamaron no lo podía creer, tenía su hijo en Buenos Aires y su hija en Mar del Plata, viajaba cuando podía, llevaba una vida normal, estaba jubilada pero seguía trabajando porque tenía mucha vitalidad y desde la administración del edificio no querían que se fuera porque era muy responsable”, concluyó.