Habló el protagonista del accidente en Ruta 228: “Por suerte solo fueron daños materiales”

18 marzo, 2021



Rubén Giles dio detalles a LU 24 sobre el accidente que protagonizó, esta madrugada, al encontrarse con tres equinos que cruzaban la ruta. “Viajábamos con mi familia, mi esposa y dos hijas, volvíamos de Orense pasadas las 12 de la noche. A la salida de una loma se cruzaron tres caballos, venían autos de frente por eso me quede en mi carril, así que atropellé a dos, por suerte más que daños materiales no hubo”, dijo.



El accidente ocurrió en la Ruta 228 Kilómetro 129, cuando con su camioneta Ford Raptor embistió a dos de los tres caballos que la cruzaban, los cuales murieron en el acto. Rubén, su esposa y sus dos hijas de 11 y 13 años, viajaban a baja velocidad con los cinturones de seguridad puestos y gracias eso no lamentaron perdidas mayores.

“La policía de la Patrulla Rural dio con el propietario de los caballos, por suerte no hubo ningún lastimado ni ningún otro problema”, aseguró.

En cuanto al motivo de por qué los animales se encontraban en ese lugar, Giles mencionó que “el dueño aseguró que los caballos estaban con bozal y los potrillos con una soga, pero igual se escaparon, habían cortado los bozales, en ese momento estaban en la ruta”.

Por último, detalló que el seguro de su vehículo debe hacerse cargo del arreglo, ante esta situación, teniendo en cuenta que su camioneta era una herramienta de trabajo, se vio en la tarea de conseguir otro rodado hasta solucionar el inconveniente.

