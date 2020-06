Habló la comerciante asaltada: “No sé en qué se está convirtiendo Tres Arroyos”

16 junio, 2020 Leido: 389

La dueña del kiosco que fue asaltado este mediodía, Rosa Rosales, habló con LU 24 y dijo estar sorprendida por el horario en el que robaron. Además se mostró muy indignada por la falta de seguridad en nuestra ciudad, ya que no es la primera vez que sufre un robo.



Sobre el hecho relató que el delincuente ingresó al kiosco y en medio de gritos se llevó la bolsa en la que tenían preparada el depósito bancario producto de la recaudación del día. Todo quedó grabado por las cámaras de seguridad. Luego, vio que el ladrón se subió a la moto en la que esperaba un cómplice y huyeron.

También se refirió a otro robo que sufrió el 27 de mayo en la puerta de su casa: “Fue un asalto en la puerta de mi casa con un arma. Me tiraron al piso con un arma apuntándome, eso fue un menor, lo de hoy fue un mayor de edad, están registrados por las cámaras de seguridad, pero estamos esperando algún resultado”, dijo.

A su vez se mostró sorprendida por el horario del robo y en una calle donde hay mucha gente ya que el local se encuentra ubicado en 25 de Mayo 108, a media cuadra del juzgado en donde hoy se daba lectura al veredicto del caso del “geriátrico del horror”.

“Es terrible, yo no sé en qué se está convirtiendo Tres Arroyos. Es una inseguridad total. No estoy hablando mal de la policía, pero las cosas no se encuentran. Cualquier que venga al kiosco te comenta que ellos o algún familiar le pasan cosas, a cualquier hora del día, eso es lo increíble”, expresó.

Finalmente muy indignada declaró: “No sé la seguridad dónde está, no sé si hay gente encargada de la seguridad, no sé qué están haciendo por la seguridad. Hay muchos proyectos, mucha gente que habla pero no se ven los resultados”.

