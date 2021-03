Habló otro de los damnificados en los robos de Claromecó: la policía busca datos y testigos

Diego Ferrari, otro de los damnificados de los robos ocurridos el domingo en la zona de 32 y 19 de Claromecó, habló con LU 24 para comentar detalles de lo ocurrido.

Dijo que “entraron en mi casa por la ventana de atrás de la cocina, rompieron la ventana, entraron y aparentemente salieron por una ventana que da al frente y pudieron, calculo yo, estar un rato porque revolvieron todo. Se llevaron de todo, cosas de electrónica, ropa que estaba preparada para llevarse”.



Creen que el robo ocurrió entre las 17 y las 20 horas porque “hay vecinos que vieron la ventana abierta. Nosotros estábamos en la playa como mucha gente también, hacía calor y no andaba mucha gente dando vueltas, y aparentemente entraron por una reja del frente y después cuando hicimos la denuncia en la comisaria nos esteramos que había pasado los mismo en varias casas”, contó Ferrari.

Son al menos 7 las casas robadas y la policía busca datos y testigos, según le informaron. En todos los casos se cree que fue durante la tarde: “Este fin de semana fue terrible, la policía estaba desesperada buscando datos de gente que pueda aportar algo. No hay cámaras de seguridad, y en el caso de otros damnificados estaban en la playa, entraron en las casas en momentos en que no había nadie. Cuando volvimos de la playa nos encontramos con esa novedad, todo revuelto, la ventana rota y un montón de cosas que faltaban”, explicó.

En una publicación de Facebook, su esposa Candela Pascal, publicó que si ofrecen una MacBook y un iPad se contacten con ella ya que son elementos de trabajo que tienen archivos desde hace 22 años. “También hay recuerdos y fotos, lamentablemente la perdida más allá de lo económico está la otra parte que no se puede evaluar por eso pedimos que si alguien tiene algún dato o le ofrecen un iPad o una MacBook Pro de la marca Apple que nos avisen o no la compren”, agregó.

