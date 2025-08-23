Habría sido intencional el principio de incendio en una vivienda (audio)

23 agosto, 2025 1.841

Un principio de incendio en una vivienda de nuestra ciudad derivó con una persona sospechada de la intencionalidad del hecho.

En la mañana de este sábado, Bomberos voluntarios acudieron a un llamado que daba cuenta de un principio de incendio en calle Dean Funes 1468.

En el lugar se procura establecer la responsabilidad de un sujeto, que, de testimonios recabados, se trataría del dueño de la vivienda como autor del siniestro.

Carlos Masciarelli, integrante de la Secretaria de Seguridad dijo “mediante un llamado de los vecinos en la zona, fuimos convocados por el Centro de Monitoreo ya que aparentemente una persona intentó incendiar su domicilio, y supuestamente intervino la Policía, pero no está confirmado”.

