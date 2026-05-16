Habría sido por el escape libre: Balearon a motociclista en Saldungaray

16 mayo, 2026 0

Un hecho de singulares características ocurrió en la localidad de Saldungaray, donde un motociclista terminó con una herida en su rostro, realizada con un aire comprimido. Habría un inspector municipal sospechado del suceso.

Se procura establecer la responsabilidad en un hecho donde existen versiones encontradas sobre las circunstancias en que habría ocurrido, lo cierto es que un joven fue atendido de urgencia por presentar una pieza de metal similar a un balín de rifle de aire comprimido, que le provocó desprendimiento de retina y compromiso visual.

Vecinos del lugar sostienen su cansancio ante la presencia de motos con escapes libres que alteran de forma permanente la tranquilidad del lugar. Al mismo tiempo sindican a un inspector de tránsito municipal como posible responsable del ataque al motociclista, dado que no sería la primera vez que este hombre utiliza su arma de aire comprimido para atacar, por ejemplo, animales en el vecindario.

Habría una prueba fílmica de cámaras de seguridad particulares que darían cuenta del suceso, aunque todo es motivo de investigación. La realidad es que los escapes en las motos siguen siendo libres, y los habitantes no encuentran solución al tema.

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