Hallan muerto a jubilado desaparecido en Zárate. Una pareja de policías detenida

21 septiembre, 2025 0

La sospecha era macabra y se confirmó este domingo. Encontraron muerto al jubilado Saúl de Francesco, de 77 años, cuyo paradero era un enigma desde el pasado jueves, cuando fue visto por última vez: subía a un auto en las inmediaciones de su casa del partido de Zárate, indicaron fuentes del caso a Infobae. Su cuerpo lo hallaron en los alrededores de la Ruta 9, cerca de la ciudad bonaerense de Baradero.

La causa por el presunto crimen ya tiene a cuatro detenidos, una de ellas es una policía que presta servicio en el Comando de Patrullas de la Bonaerense en Campana, informaron las fuentes del caso consultadas por este medio.

Su pareja, un agente de Prevención Municipal del Centro de Operaciones de Zárate (COZ), también fue apresado. Tras el arresto, el Municipio emitió un comunicado en el que informó que el sospechoso trabajaba desde mayo de 2024 y que su ficha de antecedentes estaba limpia. De todos modos, fue pasado a disponibilidad hasta el esclarecimiento de los hechos.

En las últimas horas, trascendió que el agente municipal, había sido exonerado de la Bonaerense hace unos tres años por su presunta vinculación con el homicidio de un policía durante un violento asalto a una carbonera en la Ruta 193. Sin embargo, este antecedente no figuraba en su ficha.

En tanto, la causa, en secreto de sumario, suma indicios en torno a un asesinato. El Centro de Operaciones Zárate (COZ) aportó imágenes de las cámaras de seguridad a los investigadores que resultaron claves en las detenciones, también, de un tercer involucrado, de quien no trascendieron más datos que su nacionalidad, peruana, pero que, se cree, actuó como “entregador”.

Este domingo buscaban a un prófugo que fue capturado por la SubDDI de Zárate y así, según los investigadores, ya están detenidos los cuatro implicados en la muerte del jubilado, según cita Infobae.

Llamado al 911

De Francesco fue visto por última vez el jueves 18 de septiembre alrededor de las 20 horas, cuando estaba frente a su domicilio de la calle Valentín Alsina al 1000.

De acuerdo a las fuentes, un testigo dio aviso al 911 cuando percibió una escena extraña: el jubilado fue abordado por dos personas cuando caminaba muy cerca de su casa. Luego, lo subieron a un auto.

“No se trató de un secuestro al voleo”, remarcó un investigador. Agentes de la DDI de Zárate-Campana lograron identificar a los presuntos captores.

La sospecha más firme que manejan es que orquestaron un plan para apoderarse del dinero que creían que el jubilado tenía.

En este punto entra en juego el rol del tercer sospechoso, el “entregador”. Los investigadores creen que esta persona, conocida por la víctima, fue quien proporcionó el dato clave que desencadenó el crimen: la falsa creencia de que De Francesco guardaba una importante suma de dinero en su domicilio.

Desde el primer momento, las autoridades fueron cautelosas con la carátula del hecho, calificándolo como “privación ilegítima de la libertad” con fines de robo, y no como un secuestro extorsivo. Esta distinción es fundamental, ya que los captores nunca se comunicaron con la familia para pedir un rescate.

Las fuerzas de seguridad hicieron varios rastrillajes en Zárate y sus alrededores con la esperanza de encontrar a Saúl con vida, pero este domingo por la tarde se confirmó que lo hallaron sin vida a la altura del kilómetro 121 de la ruta 9, en los alrededores de Baradero.

Los dos vehículos utilizados en el hecho, captados por las cámaras, también fueron secuestrados y están siendo peritados.

La principal conjetura, y la más temida, es que De Francesco haya reconocido a sus captores, especialmente al “entregador”.

