Hallaron muerta a Débora Bulacio en Necochea

11 noviembre, 2025

Luego de diversos rastrillajes realizados en las últimas horas tendientes a dar con Débora Damaris Bulacio Valle, oriunda de Villa Cacique Barker denunciada como desaparecida en Necochea, hecho por el que está detenido su pareja, Ángel Gutiérrez, fue hallado el cuerpo de la mujer en un predio conocido como “El lago de los cisnes”, frente al camping Miguel Lillo, enterrado en una barranca cercana al agua.

La investigación dio un giro en horas del mediodía de este martes, cuando la búsqueda se orientó hacia ese lugar, luego de haber recorrido sectores de playa.

Se requirió la presencia de buzos tácticos, en tanto la DDI patrulló el lago en un kayak, hasta que, con la presencia de funcionarios judiciales y el propio fiscal de la causa, se dio con el cuerpo.

De inmediato se realizó un vallado del sitio, se avisó a los familiares para notificarles la trágica noticia, a la vez que llegó un móvil de Policía Científica que se encuentra realizando los trabajos correspondientes para agregar al expediente.

Al grito de “no puede ser, no puede ser” una de las hermanas reconoció el cadáver, y fue necesaria la intervención de una ambulancia ante la descompensación que sufrieron los familiares.

El hecho

Todo el suceso comenzó luego de una pelea el sábado por la noche en el interior del camping, luego de lo cual se abre una ventana que será motivo de la investigación, que concluyó en la tarde de este martes, con el hallazgo de Débora a quien Gutiérrez – oriundo de Necochea y novio de Bulacio desde 2023 – luego de cometer el femicidio a los golpes, la enterró en ese sitio, volvió al camping, se bañó, fue a la carpa donde se cambió y luego la desechó para huir del lugar hasta la ruta 76 donde fue aprehendido el domingo por la mañana.

