Hay heridos y traslados entre los internos de Barker y buscan recomponer los graves daños

2 noviembre, 2020 Leido: 1159

La periodista juarense Lorena Arlan volvió a repasar esta mañana los momentos más tensos del motín en la cárcel de Barker, y recordó cuándo se construyó la unidad penitenciaria, que está cumpliendo 17 años. “Cuando Julio Marini se hizo cargo de la conducción del Municipio que dejara Rafael Magnanini, y tras la crisis del 2001, el cierre de Loma Negra y la situación económica que atravesaba la zona, el gobernador Felipe Solá decidió la construcción de este penal en Villa Cacique, que se inauguró para el aniversario de Benito Juárez. Pero nunca había pasado un motín de estas características, por lo que se generó una gran preocupación, desesperación y tristeza”, sostuvo.

En el marco de la protesta de los internos, que se dio después de que se alcanzara a nivel provincial un acuerdo por las visitas, comenzaron a aparecer planteos respecto de conmutación de penas y libertad de algunos presos. “Y a medida en que fueron tomando los techos, también se agravó la situación en el interior; incendiaron colchones, tomaron el sector de control donde funcionan las comunicaciones y el archivo del penal, y terminó totalmente incendiado con la consecuente pérdida de información. Además rompieron la escuela, los talleres, la panadería y la escuela, donde los internos tenían la posibilidad de finalizar sus estudios secundarios, primarios y realizar capacitaciones. De todo eso no quedó nada”, aseguró Arlan.

Respecto de la sofocación del motín, la periodista admitió que no hay información oficial sobre el tema pero se especula con la existencia de heridos entre los internos y los penitenciarios, pero serían leves. “Además hubo traslados a otras unidades, porque la cárcel quedó totalmente destrozada. Mientras tanto se sigue trabajando para poder arreglar algunos sectores, se han levantado paredes, techos, realmente no ha quedado nada, parece un lugar abandonado”, finalizó.

