“Hay un menor índice delictivo que otras ciudades vecinas” dijo el Jefe de la Comunal

El Comisario Flavio Ceglie, titular de la Policía de Seguridad Comunal de Tres Arroyos, habló con LU 24 y dio a conocer su opinión respecto a los hechos delictivos ocurridos en las últimas horas, en el que una mujer anciana resultó víctima de un robo por parte de cinco delincuentes que la sorprendieron en su domicilio, y dijo que “los tipos sabían dónde guardaba el dinero la señora; no puedo decir mucho porque se entorpecería la causa, creo que es complicada la situación, pero en Tres Arroyos hay un índice delictivo mucho menor que en ciudades vecinas, y con respecto a este caso, reitero que quienes le robaron tenían datos muy certeros de que la señora vivía sola, donde tenía el dinero guardado, por lo que ahora es tarea de la DDI que está haciendo una buena labor investigativa”.



“Los vecinos no quedan desprotegidos de noche”

Ceglie también desestimó que la población quede sin protección en horas nocturnas, y dijo que ““no quedan desprotegidos los vecinos, de hecho el personal concurrió al lugar del ilícito inmediatamente y además se pidió intervención a Caballería, que nos colabora con la seguridad”.

“Queremos concientizar, no reprimir, que la gente cumpla el decreto municipal”

Ante la labor que realizan controlando que se cumpla el decreto que dictó el intendente Sánchez, que determina la prohibición de circular entre las 21:00 y las 7:00, dijo que la intención “no es reprimir sino concientizar a la gente ante el aumento de los casos positivos de los últimos días, para tratar de volver pronto a la fase 4, controlando en los operativos y en los comercios como auxiliares del Poder Judicial”.

Los operativos del fin de semana

“Creemos que la problemática en medio de la crisis surge con los jóvenes que le restan importancia o toman a la ligera la situación, la labor que desarrollamos con todas las fuerzas policiales integradas, en un plan estratégico para trabajar y resultó muy bien; en los operativos secuestramos 9 vehículos y 5 motos, hubo un joven que realizó maniobras evasivas retrocediendo a toda velocidad poniendo en riesgo a los inspectores, y llevaba bebidas alcohólicas en su auto”, opinó el funcionario policial respecto a los resultados de los operativos.

